Ilrestodelcarlino.it - Degrado e sporcizia senza limiti

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Abito a Modena nel quartiere S. Agnese, ritenuto uno dei migliori della città. Nonostante questo sono circondato da strade sporche, buche lungo le strade, cestini divelti, auto parcheggiate ovunque, cicche di sigarette che, oltre a sottolineare la maleducazione delle persone, evidenziano mancanza di pulizia. È così difficile avere degli incaricati comunali in giro per la città per segnalare tutti questi disagi e portarvi rimedio? È inutile dire che esiste già un ufficio preposto: non funziona. Cesare Righi