Lapresse.it - Dazi Usa e made in Italy, quanto costerà al nostro Paese la scelta di Trump

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Usa einalladi Donald?Secondo la previsione del centro studi di Prometeia alinla stretta suiannunciata dal presidente eletto Usa Donaldin campagna elettorale potrebbe costare dai 4 ai 7 miliardi, arrivando fino a 9 miliardi.L’analisi, partendo dalla promessa di applicare uno del 10% su tutte le importazioni americane e del 60% per le merci provenienti dalla Cina, ha provato a misurare la perdita attesa per uncome l’Italia, che “ha stabilmente negli Stati Uniti il secondo mercato di esportazione dopo la Germania”.Sono due gli scenari simulati. Per l’Italia il costo aggiuntivo del “nuovo protezionismo” americano sarebbe di oltre 4 miliardi nel primo scenario (da 2 a 6 miliardi), quello meno pesante, e oltre 7 (da 2 a 9 miliardi) nel caso di aumenti generalizzati.