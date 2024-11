Calcionews24.com - Davide Nicola chiaro: «Il Cagliari contro il Milan deve partire da questo presupposto»

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

Conferenza stampa, il tecnico rossoblù presenta ai media la gara di domaniilalla Unipol Domus Il tecnico del, interviene in conferenza stampa per presentare la gara di domaniilalla Unipol Domus.News24 segue in diretta le sue dichiarazioni riportandole testualmente. PICCOLI – «E’ un 2002, è il primo anno che è un .