Danneggiamenti e violenza. Ristoratore nel mirino. A processo un 53enne

Stalking, danneggiamento, minaccia eprivata. Queste le accuse per le quali è stato rinviato a giudizio unoriginario del Belgio residente ad Ascoli. Questa la decisione del giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti che ha disposto ilper l’umo davanti al giudice Angela Miccoli. Vittima di una lunga serie di episodi vessatori un notoascolano che, non potendone più, a inizio agosto scorso lo ha denunciato, assistito dall’avvocato Alessandro Angelozzi. Una vicenda che ha avuto inizio il 7 gennaio e si è protratta fino ai giorni scorsi quando l’autorità giudiziaria ha ordinato, a tutela del, di arrestare l’uomo residente da tempo ad Ascoli e difeso dall’avvocato Angela Cesarini. Nella prima denuncia fatta l’8 gennaio scorso, ilascolano riferì che il giorno precedente ricevette una telefonata di un dipendente del suo ristorante che lo informava che presso il ristorante si erano verificati: era stata rotta una stufa a legna posizionata all’esterno, forzata la porta d’ingresso e danneggiati funghi per il riscaldamento all’interno del locale, una sedia, i bicchieri che erano già sui tavoli apparecchiati e il vetro termico di un’altra stufa.