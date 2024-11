Liberoquotidiano.it - "Costretto a far il coming-out. Altrimenti...": Gabriel Garko-choc, rivela il ricatto subito a Nunzia De Girolamo

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Tempo di confessioni per Garbiel, ospite diDea Ciao Maschio, nella puntata in onda su Rai 1 sabato 9 novembre. Puntata di cui filtrano anticipazioni. E una di queste è oggettivamente esplosiva. "C'era qualcuno che mi impediva di essere me stesso, sotto tanti punti di vista, perché dal momento in cui blocchi - ha premesso-. L'aspetto della sessualità, vuol dire che blocchi tutto, è come una piccola palla di neve che rotolando diventa immensa. Fosse stato per me, per come ragiono io e per quanto sono riservato, il famosoout, non l'avrei mai fatto. Perché io sono dell'opinione che fino a quando esisterà ilout, significa che non si è realmente liberi. Se qualcuno deve sempre denunciare quali sono le proprie preferenze", rifletteva. "Io ho sempre detto, per quale motivo un etero non deve denunciarsi come tale, o per quale motivo un etero non deve denunciare quello che gli piace fare.