Napolitoday.it - Cos'è lo spazio "Criscito", il nuovo presidio di prossimità che ha aperto nel cuore di Napoli | VIDEO

Leggi l'articolo completo su Napolitoday.it

Neldi, in piazza Sant'Anna a Capuana, è stato inaugurato lo", un progetto dell'associazione ImparareFare, già operativa dal 2020 per lo sviluppo educativo e sociale del territorio, che offre importanti opportunità di crescita ed aggregazione per bambini e famiglie.