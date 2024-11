Fanpage.it - Cosa rischia il carabiniere ubriaco che ha investito i tre vigili sulla Tiburtina a Roma

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Fanpage.it ha intervistato gli avvocati Maiella e Carbutti, esperti in diritto militare,vicenda delche hai tre. Eccoil militare oggi indagato per guida in stato di ebrezza e lesioni personali stradali gravissime.