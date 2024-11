Lanazione.it - Coltello alla gola e minacce . Nuova rapina alla stazione

Lo hanno aggredito in due. Entrambi con unin mano. Appena fuori dall’hotel in cui lavora ormai da anni. Sono bastati pochi minuti: sono l’una di mercoledì notte, e via Luigi Alamanni, zonaSanta Maria Novella, è quasi deserta. I due, giovani e di origini straniere secondo la denuncia, tirano fuori due lame affilate, lo minacciano di morte e intimano l’uomo, un 50enne di origine egiziane, di consegnarli il portafoglio con 400 euro all’interno. Preso il bottino, i due si dannofuga. L’uomo ha invece riportato ferite lievimano e al collo, ed è stato successivamente trasportato dal 118 all’ospedale di Santa Mariaper le cure del caso e non risulta in pericolo di vita. Sul posto una volante della polizia: al vaglio degli investigatori sono le telecamere della zona per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili dell’aggressione che presenta contorni ancora tutti da chiarire.