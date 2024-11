Lanazione.it - Cinque anni senza smaltire i rifiuti, azienda sotto sequestro a Prato

, 8 novembre 2024 – Negli ultimi, non ha mai smaltito regolarmente i propri scarti tessili, accumulando un volume distimato in svariati quintali. Per questo, la procura pratese, guidata dal procuratore Luca Tescaroli, ha disposto ilpreventivo di una ditta di confezioni tessili, che impiega 13 dipendenti e che si trova in quel comune. Il provvedimento, emesso dal gip su richiesta del tribunale, riguarda un'gestita da un'imprenditrice di origine cinese, accusata di smaltimento illecito di scarti produttivi. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'imprenditrice avrebbe risparmiato sulle spese di smaltimento affidandosi a terzi per l’eliminazione illegale deitessili, evitando così i costi previsti e ‘trasferendo l'onere’ sulla collettività.