Romadailynews.it - Cina: esposizione automobilistica attira l’attenzione a CIIE (3)

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

Shanghai, 08 nov – (Xinhua) – L’area espositiva dedicata alle automobili, a tema “Possibilita’ di mobilita’ illimitata nel futuro”, funziona come piattaforma per la presentazione di tecnologie di fascia alta e per il debutto di nuovi prodotti automobilistici. (Xin) Agenzia Xinhua