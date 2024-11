Romadailynews.it - Cina: al via East Asian Seas (EAS) Congress 2024 a Xiamen

Pechino, 08 nov – (Xinhua) – L’(EAS)ha preso il via mercoledi’ a, nel Fujian dellaorientale, in concomitanza con laWorld Ocean Week, riunendo competenze e risorse internazionali per esplorare nuove vie per lo sviluppo sostenibile degli oceani. (Xin) Agenzia Xinhua