Lanazione.it - ’Chorus Fractae Ebe Igi’. Confermata Elvira Monni

UMBERTIDE – Nuovo consiglio direttivo per il "ChorusEbe Igi", che vede riconfermato alla guida la presidente uscente,. L’organismo conta due nuovi ingressi ed altre due conferme: si tratta dalle neo elette Augusta Volpi e Marisa Framboas che affiancheranno i consiglieri Ida Pierini e Ornella Vergoni. Membro del consiglio anche il direttore artistico maestro Paolo Fiorucci. "Il nuovo consiglio direttivo – dice la presidente– è il frutto di una squadra coesa, in cui ognuno porta il proprio talento, la propria competenza e il proprio cuore. Insieme sapremo individuare e perseguire nuovi obiettivi e motivare il gruppo nel continuare a fare musica, con l’entusiasmo e la qualità che lo hanno contraddistinto nel tempo". Ed ancora: "Il mio profondo ringraziamento – rimarca la presidente – va a tutti i coristi per la fiducia e la partecipazione che rendono questo coro una realtà viva, creativa e vibrante.