Firenzetoday.it - Chianti, rischio licenziamento per 20 lavoratori del settore vinicolo: “Scioperiamo per trovare soluzioni”

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayPer i ventidella Cooperativa Castelli, tra San Casciano Val di Pesa e Greve in, si preannunciano giorni difficili. Sì perché per i dipendenti della cooperativa, una delle più importanti delcon.