Infobetting.com - Chelsea-Arsenal (domenica 10 novembre 2024 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi l'articolo completo su Infobetting.com

Una folta coltre di nebbia avvolge questa sfida tra, ma non è di tipo atmosferico, non c’è vapore acqueo che condensa sopra Stamford Bridge. Forse sarebbe meglio parlare di cortina fumogena, che confonde i contorni delle cose, che rende difficile vederle bene. I Blues hanno battuto il Noha 8-0 in Conference League .InfoBetting: Scommesse Sportive e