Tg24.sky.it - Catania, esondazione di un torrente: evacuato un supermercato

Strade allagate e torrenti esondati nell'Acese per il forte maltempo che ha colpito la provincia di, e in particolare la fascia Ionica. Vigili del fuoco del comando provinciale stanno intervenendo con squadre inviate dai distaccamenti di tutta la provincia. Sono state soccorse persone in difficoltà rimaste all'interno delle proprie autovetture.