Casolare disabitato usato come giaciglio di fortuna La segnalazione dei cittadini | Bisogna intervenire

Continuano le segnalazioni di edifici rurali apparentemente abbandonati ma che, in realtà, sono usati abusivamenterifugi dida senzatetto o da stranieri clandestini in Italia. L’ennesimo caso riguarda un edificioda tempo in via Budrio, alla prima periferia di Correggio, nei pressi dell’ex Statale che collega a Reggio. Qui, secondo la testimonianza di alcuni residenti, dormono degli stranieri che usano delle biciclette per spostarsi. Una di queste bici, secondo la descrizione fornita, risulterebbe essere stata rubata nella zona di Carpi. Ihanno chiesto più volte l’intervento delle forze dell’ordine. Ma all’arrivo dei carabinieri, degli stranieri, cosìdelle bicicletta, non c’era alcuna traccia. Non si esclude che possa trattarsi diutilizzati per dei lavori nella zona, oppure di giovani impegnati nella richiesta di elemosina o nella vendita di oggetti porta a porta.