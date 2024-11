Forlitoday.it - Cappottamento dopo il contatto con un'altra ruota: paura nel viale centrale di Predappio

Leggi l'articolo completo su Forlitoday.it

Rocambolesco schianto indella Libertà, a. Il fatto è avvenuto intorno alle 11.30 con un'auto che, per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, è finita ruote all'aria. A cappottarsi è stata una "Ford Focus"la collisione con una "Fiat Panda". Nella carambola gli.