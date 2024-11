Lapresse.it - Capotreno accoltellato, Corradi: “Da 6 mesi il personale Trenitalia in Emilia-Romagna dotato di bodycam”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

A margine del rinnovo della cooperazione fra(Gruppo FS Italiane) e le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) con nuovi collegamenti Eurocity fra Italia e Svizzera a partire dal 2026, l‘Amministratore Delegato e Direttore Generale di, Luigiha parlato del tema riguardante le aggressioni aldi bordo, a pochi giorni dal caso dela Genova. “Da più ditutto ildi bordo indi unache può decidere di attivare in qualsiasi momento, in base a situazioni di criticità che si verificano. La sperimentazione sta andando molto bene ine abbiamo riscontri positivi. I sondaggi effettuati tradi bordo e passeggeri dimostrano che la decisione è molto apprezzata. La sperimentazione sta per finire, passeremo a un utilizzo più quotidiano” ha dichiarato