Perugiatoday.it - Campagna elettorale, Bori denuncia: "Dirigenti sanita-welfare della Regione a cene di Fdi. Ecco chi comanda"

Leggi l'articolo completo su Perugiatoday.it

“IapicaliDirezione Salutealleelettorali di Fratelli sono uno spettacolo indegno per chi predica la necessità di non speculare su un settore, che rappresenta la gran parte del bilancio regionale": la, in piena, porta la firma del.