Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Pecchia "Spiace per Bernabé, voglio di più dagli altri"

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

"Questa squadra ha bisogno di entusiasmo per potersi esprimere al meglio". PARMA - "Il ko diè un grande dire, così come mi diquando perdocalciatori. E' stato così per Kowalski, un altro giovanissimo, ma anche per Adrian: c'è sempre un grande dire. Perdiamo un calci