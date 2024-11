Ilgiorno.it - Borseggiano coppia di anziani. Finiscono in manette due donne

Una donna faceva da scudo, la complice faceva man bassa, indisturbata. Pensavano così di riuscire a rubare il portafogli a unadi settantenni, ma sono state arrestate da due agenti della squadra Mobile. I poliziotti impiegati in centro in servizi antiborseggio, in mezzo alla confusione di piazza della Vittoria hanno notato due cittadine bulgare avvicinarsi con fare insolito a due coniugi. Hanno visto la prima mettere in atto l’escamotage e la seconda infilare le mani al di sotto di una busta della spesa per sfilare dalla tracolla della vittima un portafogli contenente denaro e bancomat. Le due complici stavano per dileguarsi ma sono state blocate dagli agenti in borghese. Per loro è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato in concorso.M.M.