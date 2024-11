Borsa | Tokyo apertura in rialzo +098%

Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,98%)

Ladiinizia l'ultima seduta della settimana in, in scia aldegli indici azionari statunitensi che hanno seguito la riduzione dei tassi decisa dalla Federal Reserve, con gli investitori che spostano l'attenzione sulla conclusione dei lavori del congresso del partito comunista in Cina e l'annuncio di nuovi stimoli fiscali. Inl'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,98% a quota 39,769.10, aggiungendo 387 punti. Sul mercato valutario lo yen guadagna leggermente terreno sul dollaro dai minimi in 3 mesi a 153,20 e sull'euro a 165,30.