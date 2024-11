Quotidiano.net - Borsa: Milano debole con Europa aspetta Wall street, giù Unipol

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Piazza Affari gira la boa di metà giornata non più da peggiore in, dove quasi tutti i mercati azionari hanno virato più chiaramente al negativo. In attesa dell'avvio di, lapiù pesante è infatti quella di Londra che cede lo 0,8%, con Parigi e Francoforte in calo dello 0,7%.con l'indice Ftse Mib e Amsterdam perdono lo 0,4%, mentre Madrid sale del marginale 0,1%. Sempre calmo lo spread Italia-Germania sui 129 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni che si riavvicina a quota 3,7%. Euro(-0,2%) a 1,078 contro il dollaro. Bitcoin forte e in crescita di circa il 2% attorno ai 76.000 dollari, non lontano dai massimi di ieri. In Piazza Affari vendite su Recordati (-5%) dopo i conti e su, che cede il 4,9% con il titolo che guarda anche al fatto che il gruppo definirà la politica dei dividendi, già a partire dall'esercizio in corso, alla luce della sua nuova struttura di compagnia assicurativa operativa dopo l'incorporazione di UnipoSai.