Bisseck rinnovo Inter e non solo | ‘visionato contro l’Arsenal’ – CdS

Prova straordinaria l’altra sera in-Arsenal per. Il difensore tedesco sta trovare un accordo per rinnovare con il club e mercoledì a San Siro c’era pure uno spettatoreessato.GRANDE PROVA – Come l’anche Yann Aurelin Champions League si trasforma: sente il profumo delle grandi notte e sfodera prestazioni da grandissimo difensore.il Manchester City si era messo in tasca prima Jack Grealish,l’Arsenal è toccato ad un altro inglese: Bukayo Saka. Prestazione straordinaria del centrale tedesco classe 2000, autore peraltro di due salvataggi provvidenziali nella ripresa, uno sul tedesco, suo connazionale, Kai Havertz. L’sta pensando al, tant’è che le due parti sono in trattativa edovrebbe presto prolungare il contratto fino al 2029.