Benevento: raggira una donna fingendosi dipendente dell'azienda dell'acqua

I Carabinieri dilo individuano e lo denunciano per tentata truffa e furto consumatoUn uomo di 37 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per furto e tentata truffa a. L’episodio risale alla mattinata del 07 ottobre 2024, quando il truffatore, spacciandosi per undi una società di fornitura, è riuscito con l’inganno a entrare nell’abitazione di unadi 71 anni.L’uomo con la scusa di controllare i consumi dalle ultime bollette ha mandato la signora in un’altra stanza a prenderle, mentre lui furtivamente frugando all’interno della borsa lasciata su un tavolo le ha preso i soldi custoditi all’interno del portafoglio, non contento dei pochi euro presi, chiedeva allala somma di 77 euro per poter attivare un nuovo contratto per farle ulteriormente risparmiare sulla bolletta; lanon avendo tale cifra chiedeva all’uomo di ripassare quando ci fosse stata anche la figlia, ma a quel punto il falsodella società di erogazione, con una scusa, si allontanava e andava via.