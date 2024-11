Lanazione.it - Beach Tennis Torneo di Luni a+b. Tarducci e Iodice sul gradino più alto

La Viareggio Versiliaprotagonista aldiche si è svolto ain occasione dela+b con montepremi d 300 euro con la presenza di atleti giunti da diverse zone della Toscana. SulpiùNiccolò-Alessioche in finale hanno avuto la meglio sulla coppia Davide Baccili-Filippo Marinari con il punteggio di 9-5. Dopo la fase eliminatoria superata agevolmente dal’affiatata coppia ha affrontato i compagni di squadra Baccili-Marinari, match combattuto fino al 5-4, poi alla distanza i vincitori hanno avuto il sopravvento. Per Niccolòuna vittoria che fa morale dopo i numerosi infortuni che lo hanno tartassato per tutta la stagione. Il giovane atleta viareggino non si è dato per vinto e con diligenza e allenamento ha superato il periodo critico e visto i prossimi impegni che lo aspettano questo fa ben sperare per il futuro.