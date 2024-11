Fanpage.it - Bayesian, il costruttore dello yacht porta il New York Times in tribunale: “Accuse inconsistenti”

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

La società The Italian Sea Group, rilevatrice del marchio Perini Navi nel 2021, risponde e attacca il quotidiano statunitense che in un'inchiesta del 31 ottobre aveva segnalato problemi strutturali di progettazione come causa del naufragio.