Barbie ha partorito | prima uscita con passeggino per Margot Robbie

Da quando in estate sono uscite le prime foto dicon il pancione, la curiosità intorno alla sua gravidanza è cresciuta esponenzialmente. Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, l’attrice 34enne e il marito, il produttore Tom Ackerley, sono diventati genitori di un maschietto. Molto riservati, non hanno mai svelato nulla sulla loro vita privata; tutto quello che si sa viene dalle immagini dei paparazzi, che adesso hanno regalato ai fan lapasseggiata di famiglia. Lo stile premamanFocus sul pancioneè stata tra le star protagoniste del 2023. Con il filmha portato sul grande schermo la famosa bambola bionda, interpretandola magistralmente. Se nella finzione ha alternato una serie di outfit da sogno, fatti di tante sfumature di rosa, piume, glitter, accessori confettosi e scarpe col tacco, nella vita reale non è stata da meno:ha sfoggiato per un lungo periodo look a tema.