Casertanews.it - Bando beffa per operatori sanitari: "In 150 rischiano di restare esclusi. E' un'ingiustizia"

Leggi l'articolo completo su Casertanews.it

per 150socioche lavorano in provincia di Caserta. Lo denuncia in una nota la Cisl che evidenzia come ilpreveda, oltre all'esperienza nell'ultimo triennio, anche il requisito delle 36 ore settimanali mentre molti dei lavoratori delle cooperative, che.