Banca Montepaschi | utile primi 9 mesi lievita a 16 miliardi +68%

Quifinanza.it - Banca Montepaschi: utile primi 9 mesi lievita a 1,6 miliardi (+68%)

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Monte Paschi di Siena chiude inovedel 2024 con unnetto di 1,57, in crescita del 68,6% rispetto al pari periodo del 2024. Un risultato che beneficia del contesto favorevole dei tassi d’interesse e del buon andamento dei mercati.La performance dei 9Al 30 settembre 2024, il Gruppo ha realizzato ricavi complessivi per oltre 3di euro, in aumento dell’8,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale dinamica è da ricondurre soprattutto alla crescita del margine di intermediazione primario, chesi pone in aumento sia sulla componente margine di interesse, pari a 1.768 mln di euro e in aumento del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, sia sulle commissioni nette, pari a 1.092 milioni di euro e in crescita del 10,7% sul 2023.Il risultato operativo lordo del Gruppo è pari a 1.