Atp Finals ilfattoquotidiano it racconta in diretta il super torneo di Torino | i match di Sinner le interviste e i servizi dall’Inalpi Arena

La prima volta fu nel 1970 a Tokyo, vinse l’americano Stan Smith e si chiamava Masters Grand Prix. Da allora, ilche oggi conosciamo come Atpè cresciuto per importanza e prestigio, fino a diventare l’appuntamento della stagione di tennis maschile più importante dopo i 4 Slam, se non altro per il numero di punti che assegna. Dal 2021 si disputa a, in quello che era il Palasport Olimpico e che ora si chiama Inalpi. Grazie al successo delle prime tre edizioni e all’ascesa di Jannik, è diventato oggi l’evento sportivo più rilevante organizzato in Italia per audience e popolarità globale. E in questa edizione 2024 anche il Fatto Quotidiano sarà protagonista.Ac’è, con i gradi di numero 1 al mondo e di favorito per la vittoria, ma ci sono anche gli altri 7 migliori tennisti al mondo in questa stagione, al netto dell’assenza di Novak Djokovic: da Carlos Alcaraz ad Alexander Zverev.