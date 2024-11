Oasport.it - ATP Finals 2024, il campo un po’ più lento un vantaggio per Alcaraz? Sinner: “Ci stiamo abituando”

Cresce sempre di più l’attesa per l’esordio di Jannikalle ATPdi Torino. La prima del numero uno del mondo sarà domenica contro l’australiano Alex de Minaur, sorteggiato ieri nello stesso girone dell’azzurro insieme anche al russo Daniil Medvedev e all’americano Taylor Fritz.si sta preparando da un paio di giorni nel capoluogo piemontese per arrivare nelle migliori condizioni al grande evento di fine stagione, anche se poi per l’altoatesino ci sarà l’impegno a Malaga per le finali di Coppa Davis, dove l’Italia difende il titolo dell’anno scorso.Un titolo, invece, che mai nessun italiano è riuscito a conquistare alle ATPcerca di essere il primo, andando così a scrivere un’altra pagina storia dello sport azzurro. Nonostante sia il numero uno del mondo e anche il principale favorito, non sarà assolutamente un compito semplice quello che attende Jannik, che lo scorso anno si fermò proprio all’ultimo atto contro Novak Djokovic.