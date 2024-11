Lidentita.it - Arriva l’estate di San Martino, una ricorrenza piena di significati

Leggi l'articolo completo su Lidentita.it

di Sanè un fenomeno meteorologico e culturale che si manifesta in genere in quei giorni che precedono o seguono il festeggiamento di Sandi Tours, ovvero l’11 novembre. In molte regioni d’Italia, questo periodo è caratterizzato da un breve ritorno di temperature miti, dopo i primi freddi autunnali. L’espressione “estate di .di San, unadiL'Identità.