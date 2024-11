Quotidiano.net - Anm, nuove ordinanze migranti? Auspichiamo lavoro sereno

"Faccio un auspicio generale affinché la giurisdizione possa lavorare serenamente". Così il presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati, Giuseppe Santalucia all'uscita dagli uffici della Dna a Roma, intervenuto in merito ai prossimi provvedimenti dei giudici in tema di, dopo il trasporto di altrinel centro italiano in Albania. "Su questo non c'è una posizione della magistratura. Vedremo i colleghi che diranno, i magistrati fanno il loro mestiere e non c'è nessuna invasione di campo. Ulteriori bufere all'orizzonte? Spero che questo non accada, non c'è ragione di farne: non dipende da atti di volontà della magistratura andare contro qualcuno, si tratta di prendere atto delle norme che sono interpretate in modo esattamente contrario all'abnormità", ha aggiunto.