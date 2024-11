Triesteprima.it - Ancora incendi a Gorizia: tre auto in fiamme

Leggi l'articolo completo su Triesteprima.it

TRIESTE - Treinsotto un porticato con tetto in legno, un altroo con cause non chiare in città, dopo il rogo nel palazzo abbandonato degli ex bagni pubblici nella mattinata di mercoledì 6 novembre.I vigili del fuoco del comando disono intervenuti alle.