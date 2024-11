Ilfattoquotidiano.it - Alluvione a Valencia, il dramma di chi cerca i propri parenti dispersi: “Ci hanno mandato un messaggio vocale, l’acqua era troppo alta”

Alicia e Petruza sono sorelle e da più di una settimana nonnotizie dei loro genitori,durante l’che ha colpito. Florin Costel Besnea e Axinia Sandu, questi i nomi della coppia,un ultimoalle figlie, chiedendo loro di contattare il 112 perchéera ormaie si erano rifugiati sul tetto del loro furgone nella speranza che qualcuno potesse andare a salvarli. Cristian, marito di una delle due donne, racconta ilvissuto in quelle ore: “Ci sono voluti trenta minuti per prendere la linea”. Nessuno è riuscito a raggiungere la coppia e ora le ricerche per ritrovare i corpi continuano.L'articolo, ildi chi: “Ciunera” proviene da Il Fatto Quotidiano.