Napolitoday.it - Allarme nube tossica a Poggioreale: a fuoco ciarpame ed elettrodomestici in via del Macello

Leggi l'articolo completo su Napolitoday.it

per un grosso incendio divampato intorno alle 16.00 in via del, tra le baracche dove hanno trovato sistemazione diversi Rom. A prenderein particolaree vecchi, dai quali si è sollevata una grossascura. Sul posto sono subito.