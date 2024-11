Viterbotoday.it - Alla scoperta del palazzo di Federico II: "Un complesso imponente e straordinario che copriva un intero quartiere"

Leggi l'articolo completo su Viterbotoday.it

Archeologia e tecnologia per far rivivere ildiII a Viterbo. L'iniziativa, che rientra nel progetto Oltre la pietra è stata presentata adei Priori da studiosi, istituzioni e associazioni cittadine, pronti a sostenere il progetto come passo decisivo per riscoprire il.