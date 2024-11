Palermotoday.it - Acqua dei Corsari, dal cimitero di pneumatici al grande prato verde: impiantati 100 metri quadri di Posidonia

Leggi l'articolo completo su Palermotoday.it

Dopo il recupero di 116fuori uso avvenuto un mese fa, nuova azione per dare nuova vita ai fondali didei. Nell'ambito di "3R per il Mare", progetto di Marevivo, promosso con il supporto dei fondi otto per mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, sono.