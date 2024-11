Spazionapoli.it - “Accordo raggiunto per il rinnovo”, c’è l’intesa tra le parti: manca solo la firma!

Il Napoli è pronto a piazzare un nuovocontrattuale. Nelle ultime ore, la società hal’per il prolungamento con un azzurro. Sono giorni molto caldi in casa Napoli. L’ottimo inizio di stagione da parte del club azzurro lascia ben sperare i tifosi in vista dei prossimi mesi. Dal rettangolo verde, sono emersi diversi dettagli importanti legati alla squadra. Infatti, Antonio Conte ha portato a Napoli un nuovo DNA che il gruppo ha già “assorbito” in tempi record. Le prestazioni seppur non esaltanti, hanno portato ottimi risultati alla Corte del Vesuvio con i partenopei che occupano al momento la prima posizione in classifica.I protagonisti sono stati diversi nel corso di queste settimane, ma tra questi è presente senza dubbio Alex Meret. L’estremo difensore del Napoli si è reso protagonista di ottime prestazioni, grazie alle quali ha conquistato ancor più la fiducia di Antonio Conte.