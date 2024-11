Romatoday.it - Academy Ladispoli, il capitano Augusto Buonanno lascia il club

Leggi l'articolo completo su Romatoday.it

Una carriera per l'quella di, che subisce una svolta decisiva. Il giovane, classe '01, della squadra del girone A di Eccellenza non continuerà più con il, con ilche ha annunciato la separazione sul suo profilo ufficiale. Per