Anteprima24.it - Abusivismo: abbattuto un manufatto 16 anni dopo la sentenza

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoEra interessato da unarisalente al 2006: diciottoabbattuta una costruzione abusiva a Sorrento, in esecuzione di un ordine di demolizione emesso dal tribunale di Torre Annunziata. L’immobile, situato in via Talagnano, era costituito da blocchi di lapilcemento e copertura in lamiere coibentate che si sviluppava su due livelli e di una palafitta di pali di castagno che consentiva l’accesso al. Demolita anche una baracca di pali di castagno con tubi di metallo e lamiere. I manufatti, da ciò che fa sapere la Procura, insistevano in un’area dove è vietata la realizzazione di “qualsiasi opera nelle aree di scivolamento e di instabilità dei terreni e nelle aree di sistemazione idrogeologica”, sottoposta anche a vincolo paesaggistico. Da ciò che si apprende, la demolizione ha avuto luogo da parte del proprietario delabusivo, in regime di autodemolizione, senza anticipazione di spese da parte del Comune e della Cassa depositi e prestiti.