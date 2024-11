Vanityfair.it - Abiti della madre, i nonni come ispirazione e gioielli sentimentali: tutto sullo stile di Lady Louise Windsor che oggi compie 21 anni

Leggi l'articolo completo su Vanityfair.it

Si nota l'influenza di Sophie di Edimburgo sugli outfit scelti per le rare apparizioni pubbliche dalla sua primogenita che però sembra molto più a suo agio in versione cavallerizza o vestita da ragazza di campagna. In sostanza, il vero guardarobareale è quello che non vediamo