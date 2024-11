Ilfattoquotidiano.it - A settembre ventesimo calo della produzione industriale italiana. Istat: “Nel terzo trimestre pil fermo, risultato peggiore della media Ue”

Nuovi dati, nuove delusioni per il governo Meloni che dovrà rassegnarsi a smettere di descrivere l’Italia come locomotiva economicaUe. A, comunica l’, l’indice destagionalizzatoè calato dello 0,4% rispetto ad agosto. Si tratta delconsecutivo del dato corretto per gli effetti del calendario, a conferma di una crisi che inizia a farsi sentire pesantemente sul pil e sull’occupazione. La nota sull’andamento dell’economiadiffusa dall’istituto di statistica ricorda infatti che nel“il livello del Pil italiano, in base alla stima preliminare, è rimasto stazionario rispetto ai tre mesi precedenti, registrando unrispetto ai principali partner europei”. E aggiunge che “nei primi otto mesi del 2024, le esportazioni in valore hanno registrato una riduzione dello 0,6% in termini tendenziali, riflettendo in particolare l’andamento negativo delle vendite verso i mercati Ue”.