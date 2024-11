Agi.it - A Palermo fu stupro di gruppo: tutti condannati gli autori della violenza

AGI - Condanne molto inferiori rispetto alle richieste dei pm nel processo per lodidel Foro Italico, a: 7 anni sono stati inflitti a quattro dei sei imputati (Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Elio Arnao); 6 anni e 4 mesi a Cristian Barone, che prima dell'ingresso dei giudici in camera di consiglio aveva chiesto scusa alla vittima, per non averla aiutata quella sera; infine 4 anni e 8 mesi a Samuele La Grassa, l'unico che, pur essendo presente, non compi' atti sessuali con la vittima. Il processo si è svolto col rito abbreviato, che dà diritto a uno sconto di pena di un terzo. La Procura aveva chiesto 12 anni pere 10 anni e 8 mesi per La Grassa.