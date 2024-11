Strumentipolitici.it - A Kiev propongono la mobilitazione di massa anche per le donne

L’abbassamento dell’età della coscrizione non è bastato a rimpolpare i ranghi dell’esercito ucraino e adesso mancano i soldati per continuare a combattere. Lo sanno ae lo diconogli analisti americani. Con la vittoria di Trump potrebbe presto venire a mancare pure l’assistenza militare. I vertici ucraini stanno quindi valutando la proposta di mobilitare le. E qualche estremista lancia l’idea di reclutare persino i ragazzini.Negli USA vedono già la fineLe posizioni del presidente eletto Trump e del suo vice Vance sulla questione ucraina sono note: basta aiuti, abbiamo già dato, ora dobbiamo pensare ai cittadini americani. Purtroppo per Zelensky,la fazione che con generosità lo ha assistito materialmente e mediaticamente ha modificato la sua visione. Lo diceva già due mesi fa David Ignatius, editorialista dello Washington Post: lo slogan di Biden “as long as it takes” non è più realistico, perché l’Ucraina non ha abbastanza uomini per combattere all’infinito una guerra di attrito.