Baritoday.it - A Gravina l'inaugurazione della biblioteca di Comunità "La Casa del Fuorilegge": ospite Claudia Gerini

Leggi l'articolo completo su Baritoday.it

Dopo i lavori di restauro e allestimento degli ambienti, Giovedì 14 Novembre, alle ore 18,30 presso i locali siti al piano terra in via Ianora (ex carcere), si terrà l'di"Ladel". La cerimonia inaugurale si aprirà con il saluto.