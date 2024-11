Lecceprima.it - “7in1 colpo” e “Cracrà Punk”: al via rassegna “Ci vuole un fiore”

Leggi l'articolo completo su Lecceprima.it

GUAGNANO/NOVOLI - Dopo l’anteprima per festeggiare Halloween con Il fantasma di Canterville e The Black Night, sabato 9 e domenica 10 novembre a Guagnano e Novoli con gli spettacolidi Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale e Il Laborincolo di Perugia prende il via.