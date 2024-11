Xi Jinping si congratula con Trump

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

4.43 Il presidente cinese Xisi èto con Donaldper la sua rielezione alla presidenza Usa. Lo riferisce il network statale Cctv. Xi si è appellato a entrambe le superpotenze per "rafforzare il dialogo e la comunicazione, gestire correttamente le differenze, espandere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e trovare un modo corretto per Cina e Stati Uniti di andare d'accordo in questa nuova era, a beneficio di entrambi i paesi e del mondo".