Zonawrestling.net - WWE: Dal prossimo episodio di NXT partiranno i match di qualificazione per l’Iron Survivor Challenge

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

A partire da martedìavranno inizio idiper.NXT si concentrerà quindi nel costruire al meglio il suoevento in PLE, Deadline.Men's and Women's Ironqualifiers begin next week! #WWENXT pic.twitter.com/AANo5XC8mj— ?????? (@WrestlingCovers) November 7, 2024 La città di Minneapolis ospiterà il 7 dicembre l’evento.